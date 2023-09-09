Москва, 9 сентября, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Певец Рутгер Гарехт, победивший в пятом сезоне шоу «Голос. Дети», провалившись на прослушивании проекта «Голос. Уже не дети», отказался обнять Пелагею, в чьей команде был на детском конкурсе. Программу транслировали 8 сентября на «Первом канале».

Нина Зотина/РИА Новости Рутгер Гарехт

«Я был в команде Пегагеи, получилось так, что я выиграл», — рассказал 17-летний исполнитель перед выступлением.

Гарехт спел песню Виктора Цоя «Группа крови», играя на гитаре. Никто из наставников, включая Пелагею, не повернулся к нему в время выступления, что означает вылет из конкурса на начальном этапе. Только когда члены жюри стали общаться с конкурсантом, певица вспомнила воспитанника.

«Я тебя не узнала. Спиной. Хотя, если честно, тебя и лицом узнать сложно», — сказала Пелагая.

Она также отметила, что голос у Гарехта был неуверенный, а высота звука при исполнении непостоянная. Другие наставники отметили, что конкурсант не дотянул номер.

Пелагея пожелала удачи Гарехту в творчестве и предложила ему обняться на прощание, но юноша не стал этого делать и покинул сцену проекта. Певица не стала обращать на это внимание, но один из наставников заметил поступок конкурсанта.

«Не захотел он с тобой обниматься», — сказал Егор Крид.

В августе на шоу «Голос» никто из членов жюри не повернулся во время выступления Ярослава Дронова, выступающего под сценическим именем SHAMAN. Певец и композитор Леонид Агутин, который был на конкурсе одним из наставников, объяснил, что его не устроила манера пения, с ярко выраженной «народной школой». Он подчеркнул, что не считает подобное пение плохим, но не понимает, как заниматься с певцами с таким голосом. Агутин отметил, что в этом жанре работает Пелагея.