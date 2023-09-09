Киев, 9 сентября, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Нестандартные российские минные поля стали новой проблемой для ВСУ в зоне СВО, сообщило 9 сентября агентство Business Insider. В статье отмечается, что нестандартность заключается в размерах и расположении.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия предприняла шаги по увеличению глубины минных полей до 500 метров, что намного превышает любые возможности для быстрого прорыва», — говорится в статье.

Как отметили авторы, такие изменения значительно снижают эффективность ВСУ по разминированию.

Как сообщало ИА Регнум 6 сентября, украинские сапёры пожаловались, что не могут пользоваться усовершенствованными машинами разминирования, потому что российские военные оперативно их выявляют и уничтожают. Этому способствует то, что машины слишком шумные и заметные. После уничтожения сапёрам приходится вести разминирование без использования техники.

Позднее в США предупредили ВСУ о новой опасности российской артиллерии. Так, российские войска стали наносить более точные удары по украинским позициям. Отмечается, что этому способствует использование разведывательных беспилотников, нарастание сложности, разнообразия и плотности которых вызывают беспокойство.