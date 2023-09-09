Санкт-Петербург, 9 сентября, 2023, 20:04 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту Пулково 59-летний мужчина заявил о взрывном устройстве на борту самолёта. Ложное сообщение он сделал из-за приступа паники перед полётом. Об этом 9 сентября сообщил портал 78.ru.

Александр Гальперин/РИА Новости

Уточняется, что мужчине нужно было лететь во Владивосток в командировку. Однако он страдал аэрофобией, из-за предстоящих десяти часов полёта сильно занервничал. Петербуржец решил перед рейсом выпить алкогольные напитки, но это не помогло справиться с тревогой.

Тогда во время посадки на борт дальнемагистрального Boeing 777 он решил задержать самолёт, закричав, что несёт бомбу.

Лайнер экстренно подогнали к терминалу. Сотрудники полиции и кинологи осмотрели всех 230 пассажиров и шесть членов экипажа, а также 150 мест багажа. Никаких взрывных устройств они не обнаружили.

Паникёра доставили в отделение полиции, где составил на него административный протокол, а затем отправили в вытрезвитель. Теперь ему грозит штраф в тысячу рублей или арест на 15 суток за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Самолет благополучно улетел во Владивосток без него.

Как сообщало ИА Регнум, в японском городе Нагоя в январе перекрыли взлётно-посадочную полосу из-за угрозы взрыва на борту самолёта авиакомпании Jetstar. Направлявшийся на вьетнамский остров Фукуок самолёт поднялся в воздух из аэропорта Нарита в Токио и вскоре экстренно сел. Причиной прерывания рейса стало сообщение об угрозе детонации взрывного устройства на борту.

Взрывное устройство искали на борту чартерного рейса, летевшего из Москвы в Гоа. Самолёт российской авиакомпании Azur Air, в котором находились 236 пассажиров и восемь членов экипажа, посадили в аэропорту Джамнагар в штате Гуджарат вечером 9 января, после того как появилась информация, что на его борту может иметься взрывное устройство.