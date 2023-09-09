Лозанна, Швейцария, 9 сентября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину титулов чемпионки мира. Об этом со ссылкой на заявление организации 9 сентября сообщил портал Inside The Games.

ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина

Уточняется, что Каширину лишили трёх мировых рекордов в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и по сумме двух упражнений (348 кг), которые она установила в 2014 году, в весовой категории свыше 90 кг. Также спортсменку лишили трёх золотых медалей чемпионатов мира (2013, 2014, 2015) и трёх побед на европейских первенствах (2014, 2015, 2017).

«Все результаты соревнований, показанные Татьяной Кашириной с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года, были аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых денег за выступление», ― говорится в заявлении.

Теперь в активе 32-летней Кашириной осталось серебро Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, а также два золота чемпионатов мира ― 2010 и 2018 годов в весовой категории свыше 87 кг. Кроме того, она пока сохранила пять золотых медалей чемпионатов Европы.

Как сообщало ИА Регнум, Каширина принимала участие в шести российских первенствах по тяжелой атлетике (2009−2011, 2017−2018 и 2020 год) и каждый раз становилась победительницей.

В ноябре 2020 года Каширину уличили в употреблении запрещённых препаратов и временно отстранили от соревнований. В июне 2022 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло с Кашириной все обвинения в нарушении антидопинговых правил.