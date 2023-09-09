Донецк, 9 сентября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. В Куйбышевском районе Донецка, постоянно подвергающегося обстрелам ВСУ, 9 сентября обнаружили погибшего мирного жителя, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«На 18:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Донецк, Куйбышевский район: по ул. Стратонавтов обнаружено тело мужчины», — говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что мэр Донецка Алексей Кулемзин 9 сентября также сообщил о гибели мужчины 1956 года рождения и ранении ещё двоих мужчин в Киевском районе. В центре также отметили, что за полчаса, с 17:30 по 18:00 украинская армия выпустила по Донецку 12 боеприпасов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, в СЦКК сообщили, что в течение суток 8 сентября ВСУ обстреляли ДНР 39 раз, выпустив по населённым пунктам 141 боеприпас. Украинская армия 7 сентября за сутки обстреляла территорию республики 92 раза. В общей сложности в регионе зафиксировали 313 прилётов. Противник том числе использовал боеприпасы с кассетной боевой частью.