Брюссель, 9 сентября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Глава Евросовета Шарль Мишель 9 сентября раскритиковал намерения России, Турции и Катара бесплатно поставлять российское зерно наиболее нуждающимся африканским странам и привёл в пример так называемые «коридоры солидарности», по которым продовольствие с Украины вывозили в основном в страны Евросоюза.

Thomas Lohnes/Global Look Press Глава Евросовета Шарль Мишель

«Мы знаем, что черноморская сделка позволила экспортировать 30 млн тонн украинского зерна в основном в самые незащищённые страны. А «коридоры солидарности», альтернативные маршруты, уже позволили экспортировать 40 млн тонн», — сказал он на саммите G20 в Индии.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. Москва неоднократно заявляла, что оснований для дальнейшего продления сделки нет и что ни одно из данных России при заключении договорённости обещаний так и не выполнили, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов. Кремль 17 июля объявил о приостановке участия России в зерновой сделке.

В конце августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с «конкретными предложениями» по возобновлению действия зерновой сделки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что Гутерриш предложил механизм посредничества при оплате российского продовольствия в рамках зерновой сделки. Он пояснил, что это не будет прямым подключением к SWIFT, как требует Россия, а будет производным от транзакции через SWIFT.

Турецкий лидер 9 сентября призвал лидеров G20 выполнить требования России для возобновления зерновой сделки. Эрдоган предложил облегчить страхование российского экспорта продуктов питания и удобрений лондонской компанией Lloyd’s, а также вновь подключить Россию к системе SWIFT для проведения международных платежей.