Сочи, Краснодарский край, 9 сентября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Метеорологи предупредили, что 9 сентября на участке Магри — Весёлое в Сочи есть опасность формирования смерчей на морем, в связи с чем власти города решили закрыть пляжи. Это объявление разметили на сайте городской администрации.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Пляжи курорта в целях безопасности закрыты для купания. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды», — говорится в сообщении.

Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил всем службам перейти на работу в усиленном режиме. В городе объявили штормовое предупреждение.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля 2023 года серию смерчей зафиксировали в Туапсе. Они были в море примерно в трёх километрах от берега. Также смерч в этом городе заметили над акваторией 11 июля.

В июне 2022 года смерч вышел из акватории Чёрного моря в Лазаревском районе Сочи. Ветер повредил деревянный пирс, разрушил пляжное кафе. Погибших и пострадавших в ходе происшествия не было.