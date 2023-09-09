Киев, 9 сентября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Киев получит от партнёров из западных стран больше зенитных самоходных установок Gepard для того, чтобы защищать энергетические объекты. Об этом 9 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, размещённом в Telegram-канале.

Hans-Hermann Bühling Gepard

По словам украинского лидера, у Киева очередная договорённость с Западом о новых поставках.

«Украина получит больше Gepard для защиты нашей энергетической системы. Но мобилизуем все силы, чтобы увеличить еще поставки систем ПВО и физическую защиту объектов», — сказал он.

Россия неоднократно выступала против поставок западного оружия Киеву, так как это будет способствовать только затягиванию конфликта. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что любые грузы с оружием для ВСУ являются законной целью для российских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа военный эксперт Дэвид Хэмблинг написал в статье для американского журнала Newsweek, что российские удары под Одессой истощили украинскую систему ПВО. Таким образом он прокомментировал опубликованные в интернете кадры работы немецкого зенитного комплекса Gepard в Одессе.

В министерстве обороны ФРГ 6 сентября сообщили, что за неделю немецкая сторона передала Украине свыше десяти тысяч снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, а также 32 грузовика и 4 бронемашины. В эту партию оружия также вошли один мостоукладчик Biber, свыше 26 тысяч патронов калибра 40 миллиметров и порядка девяти миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия.