Омский район, Омская область, 9 сентября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. В Омской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали пассажиры автобуса. Об аварии сообщили 9 сентября в пресс-службе регионального управления МВД.

Канал УМВД России по Омской области

Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию около 16:00 по местному времени (13:00 мск). По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 324, не справился с управлением и на подъездной дороге к деревне Березянка в Омском районе улетел в кювет. В результате транспортное средство опрокинулось на бок.

В момент аварии в салоне автобуса находились восемь человек.

«В результате ДТП водитель обратился за помощью медиков. Семь пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября автобус въехал в остановку с людьми на Трактовой улице в Нефтекамске в Башкирии. В результате происшествия пострадали пять человек, двое из которых — дети. Всех с различными травмами госпитализировали в больницу.

Шесть человек пострадали в результате массового ДТП 8 августа с участием трёх автомобилей в Екатеринбурге. На перекрёстке улиц Расточная и Монтажников столкнулись рейсовый пассажирский автобус, автомобиль каршеринга Hyundai Solaris и автомобиль скорой медицинской помощи.