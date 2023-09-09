Челябинск, 9 сентября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. В Челябинской области школьник погиб, запутавшись в верёвках, на которых выводил лошадь. Об этом сообщил портал 74.ru.

Friso Gentsch/Global Look Press

В пресс-службе регионального следственного управления подтвердили факт гибели 15-летнего подростка, заявив, что начали проверку. Причины смерти ребёнка установят по результатам экспертизы.

Инцидент произошёл 8 сентября в посёлке Андреевском Брединского района.

«Школьник вёл лошадь на верёвке, но в какой-то момент животное испугалось и рвануло, потащив его за собой», ― уточнил портал.

Как сообщало ИА Регнум, в Тыве, катаясь на лошади, погиб десятилетний мальчик. Трагедия произошла в местечке Малиновка Пий-Хемского района. По предварительным данным, в тот вечер двое несовершеннолетних, десяти и 17 лет, верхом на лошади ехали на чабанскую стоянку. В какой-то момент животное упало, при этом всем весом придавило ребёнка. Мальчик от полученных травм скончался.

В июле в результате столкновения минивэна с лошадью в Саратовской области погибла женщина, ещё шесть человек пострадали. ДТП произошло на автотрассе возле посёлка Столяры Озинского района. Мужчина на иномарке врезался в лошадь, животное после столкновения не выжило.