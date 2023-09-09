Нью-Дели, 9 сентября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 не пожелал ответить на вопросы российских журналистов об Украине и сбежал от них, сообщил 9 сентября телеканал РЕН-ТВ.

Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

Шольц с чёрной повязкой на правом глазу шёл в сопровождении помощников и охраны в направлении зала для пресс-конференций. Охранники не давали журналистам приблизиться к нему. Корреспонденты газеты «Известия» попытались задать вопросы.

«Господин Шольц, Вы понимаете, что Украина проиграла?» — спросил Виктор Синеок.

Его коллега Николай Иванов поинтересовался у канцлера, как долго продолжится поддержка киевского режима Берлином.

На вопросы политик не ответил, скрывшись за дверями зала для пресс-конференций.

«Российскую прессу на пресс-конференцию Шольца не пускают, но нам всё же удалось задать вопрос до неё», — прокомментировал случившееся Синеок.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3831985" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Шольц в пиратской повязке убежал от журналистов из РФ на саммите G20

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября в столице Индии начал работу 18-й саммит G20. В первый день двухдневного мероприятия лидеры «Группы двадцати» согласовали, подписали и обнародовали итоговое коммюнике, в котором упоминалась Украина.

Согласно заявлению, мнения стран G20 по вопросу конфликта на Украине различаются. Участники саммита высказали их на встрече 9 сентября. Шерпа России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш назвала документ сбалансированным.

Шольц также участвует в мероприятиях саммита во главе делегации Германии. Чёрная повязка на его правом глазу появилась после неудачной пробежки, во время которой он 2 сентября ударился и травмировал лицо.