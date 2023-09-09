Вашингтон, 9 сентября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Пекин высказался против проведения саммита «Группы двадцати» в 2026 году в Соединённых Штатах Америки. Об этом 9 сентября со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Китай высказал возражения против того, чтобы США принимали у себя G20 в 2026 году», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что эти заявления носят в основном символический характер, так как решение вряд ли будет отменено.

Как сообщало ИА Регнум, как следует из итоговой декларации саммита в Нью-Дели, следующие саммиты G20 пройдут Бразилии в 2024 году, в ЮАР ― в 2025-м и в США ― в 2026 году. В документе приветствовали намерение Саудовской Аравии провести саммит на своей территории в новом цикле.

Восемнадцатый саммит G20, на котором собрались лидеры двадцати крупнейших экономик мира, 19 государств и Евросоюза, и главы ещё девяти стран ― Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура, проходит 9–10 сентября в Нью-Дели.