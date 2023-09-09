Москва, 9 сентября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. В Российском общественном институте избирательного права (РОИИП) 9 сентября осудили связанное с выборами в новых субъектах России заявление ОБСЕ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее члены ОБСЕ опубликовали совместное осуждающее обращение о выборах в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, в котором заявили, что результаты этих выборов якобы не будут иметь юридической силы, а их организация противоречит принципам Устава ООН.

В РОИИП заявили о неприемлемости попыток превращения международного права в «право сильного» и подмены народной воли на политические амбиции. Общественники подчеркнули, что ОБСЕ в настоящее время демонстрирует полную противоположность того, для чего создавалась, а именно обеспечения безопасности в Европе, в том числе с помощью организации демократических процессов в противовес военным.

«Более того, в нарушении своих же многочисленных методик по международному наблюдению за электоральными процессами на пространстве ОБСЕ указанный документ был обнародован при отсутствии наблюдателей ОБСЕ на территории, где проводятся выборы», — отметили в РОИИП.

Институт подчеркнул, что именно демократические выборы представляют собой высшее выражение народной воли, которую важно и нужно поддерживать и поощрять на международном уровне. В заявлении РОИИП отмечается, что цель выборов в новых субъектах России — скорейшее завершение формирования органов публичной власти регионального и муниципального уровней.

Как сообщало ИА Регнум, в Единый день голосования в России впервые проголосуют жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Избирательные кампании также пройдут в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы должностных лиц, а в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти.

«Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей всех четырёх новых регионов. На должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предложили врио главы ДНР Дениса Пушилина, врио главы ЛНР Леонида Пасечника, врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

В первый день голосования в новых регионах зафиксировали самую высокую явку на выборах в стране. Как заявил глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, в ДНР с учётом досрочного голосования приняли участие уже 60% имеющих право голоса россиян, что является лучшим по России результатом явки.