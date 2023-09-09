Москва, 9 сентября, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения долговых обязательств страны по еврооблигациям. Документ 9 сентября опубликовали на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В соответствии с документом, Россия для выплат по еврооблигациям может использовать рублёвые счета типа «И» на имя иностранных владельцев ценных бумаг и резидентов, открывая их без личного присутствия представителя. Выгодоприобреталями по этим счетам будут владельцы еврооблигаций, а также иные лица, в порядке, установленном Минфином и Центробанком.

«Индексация сумм денежных средств, зачисленных на счёт типа «И» до 15 сентября 2023 г. включительно, производится в целях осуществления выплат держателям еврооблигаций РФ, включённым в реестр держателей еврооблигаций РФ до 23 ноября 2023 г. включительно, по формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ курсу иностранной валюты», — говорится в документе.

Для тех, кто приобрёл еврооблигации с 16 сентября 2023 года, индексацию будут проводить по курсу, установленному ЦБ на 91-й день после даты очередного платежа по еврооблигациям.

Указ вступает в силу со дня публикации. Он также отменил другой аналогичный указ о порядке выплат по еврооблигациям, действовавшим с 22 июня 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая 2022 года Минфин США прекратил действие лицензии, по которой Россия обслуживала госдолг. После этого Путин подписал соответствующий указ о выплатах по еврооблигациям в рублях.

Минфин начал погашать обязательства по еврооблигациям рублями 16 сентября 2022 года. Платёжный агент по облигациям внешних облигационных займов НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» получил для выплат ₽7 млрд (на тот момент — эквивалент $117,2 млн).