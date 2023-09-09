Челябинск, 9 сентября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Женщина-водитель вылетела из автомобиля и погибла в результате ДТП в Кунашакском районе Челябинской области. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба главка регионального ГИБДД.

Управление ГИБДД по Челябинской области

Отмечается, что авария произошла около 12:20 (10:20 мск) на 16-м километре автодороги Кунашак — Усть-Багоряк в Кунашакском районе.

«По предварительной информации, водитель, женщина 1988 года рождения, управляя автомобилем Ford Fusion, не выбрала безопасную скорость движения, совершила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель погибла. <…> Водитель не была пристёгнута ремнем безопасности и от опрокидывания вылетела из автомобиля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в легковом автомобиле также находились пассажиры: женщина 1987 года рождения и ребёнок 2016 года рождения. Они были пристёгнуты, их госпитализировали с травмами.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября мотоциклист сбил женщину с ребёнком на нерегулируемом пешеходном переходе на юге Москвы. Пострадавших госпитализировали.

Ранее в этот же день водитель пассажирского автобуса в Южно-Курильске Сахалинской области не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате ДТП пострадали пять пассажиров. По факту аварии начали проверку.