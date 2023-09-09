Москва, 9 сентября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 сентября поздравил москвичей с Днём города, выступив в концертном зале «Зарядье», трансляцию вела пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Президент России Владимир Путин

«Неповторимая в своей красоте и древней величавости, наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет всё самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и, конечно, поистине безграничными возможностями», — сказал он.

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Путин подчеркнул, что Москва с начала основания стала опорой и защитой для России, городу исторически было предопределено стать столицей. Он также отметил, что москвичи участвуют в специальной военной операции на Украине, кроме того, столица взяла шефство над Донецком и Луганском, восстанавливает в этих городах инфраструктуру.

Президент отметил успешное развитие инфраструктуры в Москве. Он также подчеркнул, что модернизация транспортного комплекса, имеющая особое значение, стала результатом масштабного труда сотен тысяч людей, применения прогрессивных технологий и талантливых инженерных решений. Продолжается строительство новых федеральных трасс, одна их которых связала Москву с Санкт-Петербургом, а другая скоро свяжет с Казанью, подчеркнул Путин.

«Одним словом, для развития транспортной системы Москвы сделаны и делаются просто гигантские шаги», — заявил глава государства.

Он добавил, что диаметры наземного московского метро продлят до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, граничащих с Москвой. Также столицу соединят высокоскоростными железными дорогами с Тверью, Великим Новгородом, Санкт-Петербургом, а потом и с другими городами.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 9 сентября принял участие в открытии МЦД-4, соединившую микрорайон Железнодорожный в Балашихе и Апрелевку. В церемонии участвовал мэр столицы Сергей Собянин. Они также дали старт движению по проспекту Багратиона (северный дублёр Кутузовского проспекта) и южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.

Накануне, 8 сентября, президент прибыл в Арзамас, где открыл участок магистрали М-12, соединивший город с Москвой. Участок возвели на 10 месяцев раньше запланированного срока. Путин подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры для будущего России, учитывая её большие территории.