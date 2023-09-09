Рабат, 9 сентября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Количество погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 1037 человек, ещё 1024 пострадали. Об этом 9 сентября сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«Число погибших в результате землетрясения составляет 1037, ещё 1204 ранены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 720 пострадавших пребывают в критическом состоянии.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что число жертв землетрясения выросло до 820 человек. Ещё 672 человека пострадали, 205 из них пребывают в критическом состоянии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI по поводу с землетрясения. Он также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим при землетрясении.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в числе пострадавших от землетрясения в Марокко нет россиян. Дипломат уточнила, что посольство в Рабате и генконсульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями королевства.

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В ночь на 9 сентября на территории Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 72 км от Марракеша, административного центра области Марракеш-Сафи, где живёт более 839 тысяч человек.

В Марракеше открыли экстренный уличный госпиталь, предназначенный для оказания помощи пострадавшим при землетрясении.