Количество погибших при землетрясении в Марокко превысило 1 тыс. человек
Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 1037 человек, 1204 ранены
Рабат, 9 сентября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Количество погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 1037 человек, ещё 1024 пострадали. Об этом 9 сентября сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел.
«Число погибших в результате землетрясения составляет 1037, ещё 1204 ранены», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 720 пострадавших пребывают в критическом состоянии.
Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что число жертв землетрясения выросло до 820 человек. Ещё 672 человека пострадали, 205 из них пребывают в критическом состоянии.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI по поводу с землетрясения. Он также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим при землетрясении.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в числе пострадавших от землетрясения в Марокко нет россиян. Дипломат уточнила, что посольство в Рабате и генконсульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями королевства.
В ночь на 9 сентября на территории Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 72 км от Марракеша, административного центра области Марракеш-Сафи, где живёт более 839 тысяч человек.
В Марракеше открыли экстренный уличный госпиталь, предназначенный для оказания помощи пострадавшим при землетрясении.