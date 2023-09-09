Москва, 9 сентября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Смоленская область добилась хороших темпов социально-экономического развития по многим направлениям. Об этом 9 сентября на совещании по развитию региона заявил президент России Владимир Путин.

Илья Питалев/РИА Новости

«Отмечу, что по ряду важных направлений социально-экономического развития Смоленская область набрала хороший темп, есть очевидные успехи», ― подчеркнул глава государства.

Он отметил, прежде всего, промышленность. Так, индекс промпроизводства в первом полугодии текущего года составил 111,9%.

«Это седьмое место по стране, в целом хороший результат. Тем более что промышленность является наиболее значимым, ведущим сектором областной экономики», ― указал российский лидер.

Путин добавил, что особенно прибавляют обрабатывающие предприятия ― больше, чем в среднем по России, за шесть месяцев этого года — плюс 17,5%. Кроме того, есть неплохие перспективы в аграрном секторе, указал президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3831975" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в марте исполняющий на тот момент обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин заявил, что новый план развития региона рассчитан на пять лет. План будет включать в себя социальное развитие региона, реализацию нацпроектов, экономическое и инфраструктурное развитие области, жилищное и транспортное строительство, а также ряд статей для поддержки военнослужащих.

В пресс-службе Кремля 8 сентября анонсировали, что президент Путин 9 сентября в формате видеоконференции проведёт совещание по социально-экономическому развитию Смоленской области. Уточнялось, что на обсуждение вынесут, в числе других, вопросы развития обрабатывающей промышленности и инфраструктуры региона, а также сохранения объектов культурного наследия.