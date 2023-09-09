Москва, 9 сентября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра Москвы приняли участие 2 млн человек. Об этом 9 сентября сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Выдано бюллетеней — 2 000 229, получено бюллетеней — 1 958 835», — привело сообщение штаба ТАСС.

Отмечается, что до завершения голосования остался 1 день и 4 часа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в формате онлайн. В Кремле ранее отмечали, что это связано с напряжённым графиком российского лидера.

Позднее в голосовании на выборах главы города принял участие действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Он проголосовал, как и большинство москвичей, в электронном формате.

Выборы мэра Москвы стартовали в столице 8 сентября и будут продолжаться в течение трёх дней. За этот пост борются действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред главы фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев.

В Единый день голосования в России впервые проголосуют жители новых регионов России — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Избирательные кампании также пройдут в 85 субъектах России, в 21 из которых идут прямые выборы должностных лиц, а в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти.