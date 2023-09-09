Москва, 9 сентября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Сообщения в ряде западных СМИ о том, что лидеры G20 согласовали пункты итогового коммюнике саммита в Нью-Дели, не следует воспринимать всерьёз. Согласованным можно считать лишь тот документ, который официально опубликован, заявила 9 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Комментируя ряд публикаций в западных СМИ в преддверии саммита G20 о том, что члены Группы двадцати заранее согласовали содержание итогового коммюнике, в том числе по теме Украины, Захарова отметила, что всё это похоже на соревнование интерпретаций.

Так, Bloomberg сообщил, что текст согласовали, Financial Times — напротив, что текст ещё не согласован и есть разногласия.

«На кого этот информационный мусор рассчитан? На бездомных Филадельфии? Все, кто хоть что-то смыслит в работе над такими документами, понимают, что согласованным является текст, только официально опубликованный. До этого может быть всё что угодно», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что можно комментировать ход переговоров, но нельзя утверждать, что та или иная часть не подлежит никакому пересмотру.

Российский дипломат напомнила о недавнем саммите БРИКС в ЮАР, на котором приём шестого члена в объединение утвердили уже после согласования списка новичков. При этом ряд источников передал в СМИ информацию о пяти новых членах.

«Снова повторю: не поддавайтесь на провокации», — резюмировала Захарова.

Итоговое коммюнике страны G20 подписали 9 сентября на 18-м саммита в Нью-Дели. Авторы документа отметили, что обсуждали ряд вопросов, в том числе ситуацию на Украине, и в ходе этих обсуждений прозвучали разные оценки.

За три дня до начала саммита, 6 сентября, Bloomberg сообщил, что свои позиции по итоговому коммюнике саммита члены Группы двадцати согласовали. При этом подразумевалась договорённость, в которой не участвовала Россия.

Financial Times заявила, что по поводу итогового текста коммюнике в Дели-Дели «будет битва».