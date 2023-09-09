Москва, 9 сентября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Смоленской области с 80-летием освобождения от нацизма. Также он поздравил Смоленск с 1160-летием на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.

Илья Питалев/РИА Новости

«Прежде всего хочу воспользоваться случаем и поздравить всех жителей области с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов. А также с 1160-летием Смоленска, которое также отмечается в этом году», — сказал Путин.

Президент назвал город-герой Смоленск щитом России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3831970" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Совещание по вопросам социально экономического развития Смоленской области

Отрывая совещание, Путин обозначил его темы — перспективы развития региона, ключевые социально-экономические задачи, планы, проекты и волнующие людей проблемы.

Первое летописное упоминание о Смоленске — одном из древнейших городов России — относится к 863 году. Смоленску 6 мая 1985 года присвоили почётное звание «Город-герой».

Красная армия освободила Смоленскую область от войск вермахта в ходе операции «Суворов», которая началась 7 августа и завершилась 2 октября 1943 года. Смоленск советские войска освободили в ночь на 25 сентября.

В результате успешно проведённой Смоленской операции Красная армия очистила от войск вермахта Смоленскую область (более семи с половиной тысяч населённых пунктов), часть Калининской области. Операция положила начало освобождению Белоруссии.

Путин 8 сентября поздравил жителей Донбасса с 80-летием освобождения от нацистских оккупантов. Он назвал Донбасс многовековым оплотом России, землёй тружеников и воинов.