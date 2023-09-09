Москва, 9 сентября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции из Смоленской области проявили отвагу и доблесть, продолжая традиции предков, живших в этом регионе, отметил президент России Владимир Путин 9 сентября в ходе совещания в режиме видеоконференции по вопросам социально-экономического развития области. Текст выступления опубликовали на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства напомнил, что Смоленск получил звание «город-герой», и регион исторически постоянно был щитом России.

«И сегодня, продолжая великие традиции — традиции патриотизма, преданного служения Родине, многие уроженцы Смоленщины проявляют настоящую отвагу и доблесть, участвуя в проведении специальной военной операции», — сказал Путин.

Президент поблагодарил участников СВО за верность России и поручил руководству области лично контролировать вопросы помощи военнослужащим и их семьям. Он добавил, что в регионе заметен хороший темп и успехи развития по ряду важных направлений социально-экономического развития.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Путин, выступая на праздновании 80-летия победы Красной армии в Курской битве, поблагодарил участников специальной военной операции за смелость и решительность. Он подчеркнул, что герои СВО достойны славы участников Курской битвы. Президент также на церемонии вручил награды военнослужащим, отличившимся на фронте.