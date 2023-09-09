Донецк, 9 сентября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Украинские войска не смогли прорвать оборону Вооружённых сил России под Новодонецким, несмотря на интенсивные артиллерийские обстрелы, которые продолжались больше недели. Об этом 9 сентября рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

По словам советника, которые привело ТАСС, ВСУ на протяжении более чем недели наносили интенсивные удары артиллерией по российской обороне в районе Новодонецкого, надеясь её ослабить.

«Не вышло. Единственное «достижение» ВСУ — просто гигантские потери [своего] личного состава, десятки убитых, сейчас даже подсчитать сложно», — сказал он.

Гагин уточнил, у Урожайного схожая ситуация. Он сообщил, что украинские военные пытаются провести перегруппировку в этом районе, и сохраняется сложная обстановка.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские войска успешно отразили на запорожском направлении ряд атак ВСУ. Он уточнил, что противник усилил артобстрелы, и под основной удар попало Новодонецкое. Рогов добавил, что украинские войска ищут слабую точку, чтобы прорваться и двигаться на юг.

Министр обороны Сергей Шойгу 5 сентября заявил, что сейчас в зоне СВО самая напряжённая обстановка сложилась на запорожском направлении. Он добавил, что Киев ввёл в бой бригады из стратегического резерва, однако российским войскам удалось нанести им значительный ущерб.