Москва, 9 сентября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. В Москве скончался режиссёр, заслуженный деятель искусств России, много лет возглавлявшего литературную часть Московского художественного театра имени Чехова, Николай Шейко. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе МХТ.

«Печальная весть: не стало Николая Михайловича Шейко. Этой весной мы отметили его 85-летие», ― говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Прощание с режиссёром состоится 13 сентября в МХТ имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, 3. Гражданская панихида начнётся в 11:00 мск. Похоронят заслуженного деятеля искусств на Митинском кладбище.