Харьков, Украина, 9 сентября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Мэр Харькова Игорь Терехов в 2022 году в интервью французскому агентству AFP сказал, что настаивать на отказе от русского языка — не лучшая идея. Как стало известно 9 сентября, ему пришлось оправдываться за свои слова.

(сс) Sergiy Bobok Мэр Харькова Игорь Терехов

Отмечается, что в Харькове русский язык укоренился как часть культурного наследия, но из-за официальной политики украинских властей Терехову пришлось переменить своё мнение и признать якобы неправоту. При этом в 2022 году его оштрафовали по инициативе украинского языкового омбудсмена Тараса Кременя за использование русского языка в выступлении на национальном ТВ. Об этом сообщило РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. Во Львовской области в марте 2023 года снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне. В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны уже с Россией. Так, в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.

Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о дерусификации Украины, заявил, что идея изгнания русских долгое время занимает умы украинских политиков. Он отметил, что дерусификация по логике Киева означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории в этой стране.