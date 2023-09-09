Москва, 9 сентября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. История бегства российской 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой не была связана с фигурным катанием, заявила её тренер Софья Федченко 8 сентября телеканалу «Матч ТВ».

Алексей Даничев/ РИА Новости Алина Горбачева

«Эта история не была связана с фигурным катанием, поэтому никаких проблем на подготовку это не накладывает», — ответила Федченко на вопрос, не мешает ли тот случай спортивным занятиям девушки.

Тренер подчеркнула, что та история осталась в прошлом, и работа продолжается. Сейчас фигуристка готовится к контрольным прокатам сборной России, которые назначили на 16–17 сентября. В прошлом сезоне Горбачёва победила в первенстве среди юниоров и заняла шестое место в финале Гран‑при России.

Горбачёва 28 августа пропала после того, как ушла с тренировки из ледового дворца «Чкалов Арена» в Москве. Она перестала выходить на связь. Как сообщил ИА Регнум источник в правоохранительных органах, перед этим фигуристка поссорилась с тренером.

Мать фигуристки обратилась в полицию, начались поиски девушки с привлечением собак. Спортсменку нашли 29 августа в кинотеатре. В прокуратуре отметили, что против неё не совершали противоправных действий.

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, комментируя ситуацию, призвала прекратить нападки на Горбачёву. Она заявила, что спортсменам очень трудно, когда нет поддержки и понимания.