Рабат, 9 сентября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Количество погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 820 человек, ещё 672 человека пострадали. Об этом 9 сентября сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Число погибших в результате землетрясения составляет 820 [человек]», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё 672 человека получили ранения, и 205 из них находятся в критическом состоянии.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее сообщалось о 632 жертвах землетрясения в Марокко. На тот момент также сообщалось о 329 получивших ранения во время подземных толчков.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением. Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым во время землетрясения.

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 72 кик от Марракеша, административного центра области Марракеш-Сафи, в котором проживает свыше 839 тысяч человек.