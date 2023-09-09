Нью-Дели, 9 сентября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. На саммите G20, который начал свою работу в Нью-Дели 9 сентября, образовалась очередь из журналистов, желающих сфотографироваться на фоне флага России.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Сегодня все ко мне подходят, все даже говорят «спасибо» за то, что я привезла этот флаг», — рассказала журналистка Екатерина Надольская корреспонденту РИА Новости.

По её словам, она брала российский флаг также на саммит БРИКС в ЮАР, где тоже было много желающих сфотографироваться на его фоне. Как рассказала журналистка, жители Индии любят Россию и тепло принимают российских гостей.

Как сообщало ИА Регнум, организаторы саммита G20 в Нью-Дели для устранения языкового барьера запустили онлайн-переводчик Bhashini. Он «знает» 30 языков и на открытии мероприятия поздоровался с российскими журналистами по-русски.

Ещё одним примечательным моментом саммита стала замена названия «Индия» на «Бхарат» (название страны на хинди) на табличке премьер-министра Нарендры Моди на пленарной сессии. Президент страны Драупади Мурму использовал также название «Бхарат» в пригласительных письмах на саммит.

Саммит G20 проходит в 18-й раз. Российскую делегацию возглавил в этом году министр иностранных дел Сергей Лавров. Мероприятия завершатся завтра, но уже сегодня, как сообщили источники агентства Bloomberg, участники встречи согласовали основные тезисы итогового коммюнике.