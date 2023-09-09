Мелитополь, 9 сентября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили второй британский танк Challenger 2 украинской армии в Запорожской области с первого выстрела из противотанкового ракетного комплекса. Об этом вечером 8 сентября сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Рогов уточнил, что, по предварительным данным, британский танк подбили бойцы 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, которая является старейшим из существующих соединений Воздушно-десантных войск России.

«Второй «Челленджер-2» к Бандере наши отправили с одного выстрела установки «Корнет», — написал он.

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У украинских войск в результате этого осталось в общей сложности 12 танков Challenger 2 из 14 ранее поставленных Киеву британской стороной.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении российскими военными второго британского танка Challenger 2. Он уточнил, что на этом участке фронта было обнаружено семь таких бронемашин, две из которых уже уничтожили.

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Об уничтожении первого Challenger 2 в Запорожской области сообщил Рогов 5 сентября. По его данным, британский танк подбили в районе Работина.

Позднее глава минобороны Британии Грант Шаппс подтвердил уничтожение Challenger 2 на Украине. Он уточнил, что Лондон не будет отправлять Киеву новый танк взамен подбитого.