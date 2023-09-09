Москва, 9 сентября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы и противовоздушная оборона России в течение недели сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ, а также пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Любимовки. Об этом сообщил на брифинге 9 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

«Оперативно-тактической авиацией ВКС, средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300пс в районе населённого пункта Любимовка Запорожской области», — заявил военный.

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Вместе с тем ВСУ за неделю потеряли на запорожском направлении 845 военных. В ходе боёв помимо этого уничтожили 27 украинских танков и боевых бронемашин, в том числе танк Challenger производства Великобритании, и 25 автомобилей, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября Конашенков, говоря о запорожском направлении, заявил, что ВСУ потеряли за сутки до 40 военных и несколько единиц западной военной техники. За сутки российские военные отразили в Запорожской области пять атак штурмовых групп ВСУ в районе Вербового. Группировка российских войск «Днепр» 7 сентября сообщила, что в районах Работино и Вербопого за сутки 6 сентября она отразила 14 атак украинской армии. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя ситуацию в районе Работино, заявил, что за всё время боестолкновений у этого села ВСУ потеряли 10 тысяч военных, причём примерно три тысячи — за две последние недели.