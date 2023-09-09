Москва, 9 сентября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 сентября вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в запуске четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) в Москве. Старт движению пассажирских поездов они дали по видеоконференцсвязи из парка «Зарядье».

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Маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Также центральный диаметр соединяет Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги.

Кроме того, на церемонии прошло открытие ещё двух транспортных объектов ― проспекта Багратиона (Северный дублёр Кутузовского проспекта) и Южного участка Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.

Протяжённость МЦД-4 составила 86 км, его конечные станции находятся в микрорайоне Железнодорожном Балашихи и в Апрелевке в Наро-Фоминском городском округе. Планируется, что новый диаметр на 6–9% разгрузит Солнцевскую, Арбатско-Покровскую и Калининскую линии Московского метрополитена.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа Путин принял участие в церемонии открытия МЦД-3, соединяющего Зеленоград и Раменское. В мероприятии также участвовали Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозёров.

Таким образом, в Москве и Подмосковье заработала линия МЦД-3 Зеленоград — Раменское, пересадку с неё можно сделать на метро, МЦК и пригородные ж/д направления. Пересадки будут бесплатными. Третий диаметр разгрузит салатовую, фиолетовую и оранжевую линии метро. Ожидается, что время в пути для жителей Москвы и области сократится на 50%.

Мэр Москвы Сергей Собянин 7 сентября запустил движение на финишном участке северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Для пассажиров открыли три последние станции ― «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех».

Шестого сентября состоялось открытие двух новых станций Солнцевской линии столичного метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».