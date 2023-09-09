Москва, 9 сентября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. ВСУ за неделю потеряли на херсонском направлении до 355 военных, танк и 12 артиллерийских орудий. Об этом сообщил на брифинге 9 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За неделю уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп. На данном направлении уничтожено до 355 украинских военнослужащих ВСУ, танк, 32 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии», — заявил военный.

Помимо этого российские военные не дали ВСУ высадить десант в районе острова Тендровская коса.

Как сообщало ИА Регнум 9 сентября, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о катастрофе на фронте. По его словам, из-за коррупции раненым не оказывают должную помощь, но при этом их очень много. Соскин заявил, что раненых не успевают довезти до госпиталей из-за недостатка лекарств. Соскин также заявил, что удары российских войск по ВСУ приводят к невосполнимым потерям.

Российский военный эксперт Андрей Марочко днём ранее отметил, что в ВСУ растёт число небоевых потерь. Он связал это с низким уровнем морально-психологического состояния украинских военных.