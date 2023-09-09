Москва, 9 сентября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Действующая на запорожском направлении элитная 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, обученная инструкторами НАТО в Германии, за неделю боёв потеряла до 500 военнослужащих, сообщил 9 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что в течение недели командование противника на этом направлении 39 раз бросало в атаки штурмовые отряды, задействовав до 360-ти орудий. Но российские бойцы отразили все попытки наступления, уничтожив большое количество живой силы противника.

«Только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за прошедшую неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и раненными», — сказал Конашенков.

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