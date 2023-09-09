Москва, 9 сентября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России за неделю отбили четыре атаки ВСУ, потери украинской стороны превысили 1230 военнослужащих, сообщил 9 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За прошедший период общие потери противника на данном направлении составили свыше 1230 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии», — сказал он.

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