Москва, 9 сентября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Российские военные за неделю на донецком направлении в зоне проведения спецоперации уничтожили более 2,1 тыс. бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 9 сентября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Такие потери ВСУ понесли в период со 2 по 9 сентября, уточнил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, за неделю российские подразделения отбили 56 атак украинской армии.

«На донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений «Южной» группировки российских войск отражены 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожено более 2100 военнослужащих», ― сказал Конашенков.

Генерал-лейтенант добавил, что украинская армия также лишилась 23 танков и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, за предыдущие сутки, 8 сентября, потери Вооружённых силы Украины в зоне проведения спецоперации на донецком и южнодонецком направлениях превысили 400 военных. На донецком направлении украинская армия потеряла более 215 военнослужащих. Кроме того, российские подразделения отразили 12 атак подразделений ВСУ и бригады теробороны, в том числе у Артёмовска, Орехово-Василевки и Весёлого.

На южнодонецком направлении в течение суток ВСУ потеряли до 190 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военные уничтожили три боевые бронированные машины, четыре автомобиля ВСУ, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

Российские войска 7 сентября уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Новодонецкого в Донецкой Народной Республике.