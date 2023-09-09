Москва, 9 сентября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 сентября уточнил условие с открытием системы SWIFT для возобновления участия России в зерновой сделке. Представитель Кремля заявил, что систему необходимо открыть непосредственно для Россельхозбанка, а не для его дочерней компании.

«Сейчас говорится, что западники готовы якобы пообещать открыть SWIFT для «дочки» Россельхозбанка. Дело в том, что в договорённостях говорится, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для «дочки», — напомнил Песков.

Представитель Кремля указал, что речь идёт о возвращении к изначальным основам договорённостей, которые России обещали исполнить. Песков подчеркнул, что российская сторона вправе вернуться к вопросу возобновления участия в зерновой сделке после выполнения первоначальных условий. Россия, по словам Пескова, сохраняет свою последовательную позицию в данном вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября СМИ узнали о планах подключить к SWIFT «дочку» «Россельхозбанка». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. Москва неоднократно заявляла, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, и что ни одно из данных России при заключении договорённости обещаний так и не выполнили, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов. 17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. В конце августа Гутерриш направил Лаврову письмо с «конкретными предложениями» по возобновлению действия зерновой сделки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что Гутерриш предложил механизм посредничества при оплате российского продовольствия в рамках зерновой сделки. Он пояснил, что это не будет прямым подключением к SWIFT, как требует Россия, а будет производным от транзакции через SWIFT.