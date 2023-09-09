Вашингтон, 9 сентября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Желание западных стран выдавать желаемое за действительное по поводу украинского конфликта только ухудшит ситуацию на Украине. Об этом 9 сентября написал главный редактор американского журнала Responsible Statecraft Бен Армбрустер.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Слишком часто эксперты строят оптимистичные прогнозы по украинским военным операциям в то время, как факты говорят об обратном», — указал он.

Главный редактор привёл в качестве примера ситуацию, когда перед началом контрнаступления ВСУ советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и другие высокопоставленные американские чиновники заявляли, что уверены в успехе Украины.

Именно на фоне такого рода необоснованных оптимистичных прогнозов американское общество и многие из политиков выступают в поддержку военной помощи Киеву и при этом вкладываются в это заранее бесперспективное дело, указал Армбрустер.

«Аналитикам следует отделять то, что они хотят, чтобы произошло, от того, что с более объективной точки зрения, скорее всего, произойдёт на самом деле», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в контрнаступлении украинских войск. Он уточнил, что США хотят, чтобы у киевских властей было всё необходимое для успеха в контрнаступлении.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Он указал, что рассчитывает, что оно и далее будет неудачным.

Позднее в этот же день глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что с начала контрнаступления в июне украинская армия потеряла свыше 66 тыс. человек личного состава и 7,6 тыс. единиц вооружения. Он отметил, что для сокрытия провала наступательных операций ВСУ атакуют гражданские объекты и выдают это за военные успехи.