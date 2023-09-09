Ереван, 9 сентября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что готов обсудить с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым ситуацию на границе республик. Об этом премьер-министр сказал по телефону президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщили 9 сентября в пресс-службе правительства Армении.

Primeminister.am Никол Пашинян

Пашинян и Макрон обсудили вопросы, связанные с гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе, возникшим из-за блокирования Лачинского коридора Азербайджаном. Кризис усугубляет скопление войск Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.

Напряжённость на армяно-азербайджанской государственной границе растёт, отметили в правительстве. В связи с этим Пашинян подтвердил готовность Еревана следовать договорённостям, достигнутым 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе. Он заявил, что считает возможным только вариант дипломатического решения проблемы.

«Президент Макрон подчеркнул, что необходимо снижение напряжённости вдоль границ. Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряжённости», — сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Со своей стороны Макрон выразил готовность поддержать усилия по установлению мира и стабильности в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Пашинян, заявив об ухудшении обстановки в Нагорном Карабахе, сказал, что передал руководству Азербаджана новые предложения по проекту мирного соглашения.

За месяц до этого Пашинян заявил о готовности Армении к мирному соглашению с Азербайджаном, но для этого нужно, чтобы власти Азербайджана согласились на диалог с руководством Нагорного Карабаха. Он предположил, что это, возможно, произойдёт до конца года.

Шестикилометровый Лачинский коридор соединяет Армению и Нагорный Карабах, он проходит по территории Азербайджана в Лачинском районе. В ходе начавшегося в 1991 году нагорно-карабахского конфликта контролировался Нагорным Карабахом.

По итогам трёхстороннего заявления (Россия, Армения, Азербайджан) от 10 ноября 2020 года в Лачинском коридоре разместили российский миротворческий контингент.

Азербайджанские военные в декабре прошлого года заблокировали проезд через Лачинский коридор.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на фоне заявлений Еревана об обострении ситуации в Нагорном Карабахе 16 августа по телефону обсудил планы по дипломатическому урегулированию ситуации с армянским коллегой Араратом Мирзояном.