Москва, 9 сентября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Россия должна предъявить Западу какой-то серьезный ультиматум, так как Киев не остановится на использовании снарядов с обеднённым ураном. Об этом 9 сентября заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Своя правда» на НТВ.

Дарья Драй ИА REGNUM Маргарита Симоньян

По мнению журналистки, киевские власти не остановятся после применения снарядов с низкообогащённым ураном, так как у них нет красных линий, которые они не готовы перейти, кроме угрозы существованию Запада.

«Сначала чуть ли не поставки касок: поставлять — не поставлять. В Конгрессе обсуждают. Теперь уже обеднённый уран. Да пожалуйста. Дальше будет только хуже. Пока мы не будем вынуждены предъявить какой-то серьёзный ультиматум», — сказала она.

Главред медиагруппы добавила, что не видит, чтобы Запад каким-либо образом прекращал «безумие», и назвала украинский конфликт попыткой истощить Россию.

«А давайте ещё чуть-чуть… А давайте Leopard, а давайте ракеты дальнего действия. А потом и войска пойдут», — добавила Симоньян.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября минобороны США сообщило о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams в новом пакете помощи на $175 млн. При этом сами танки ВСУ пока не получили. Также в новый пакет войдут боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 сентября негативно оценил поставки Вашингтоном Киеву боеприпасов с низкообогащённым ураном. Он также напомнил об ужасных последствиях применения таких снарядов в Югославии, где в результате этого резко выросло число онкологических и других заболеваний.

Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что российская сторона также имеет боеприпасы с обеднённым ураном и оставляет за собой право ответного их применения без предупреждения. Глава государства отмечал, что Запад хочет поставлять Украине такие снаряды, потому как на складах больше ничего не осталось.

Как рассказал ИА Регнум кандидат химических наук, военный эксперт Олег Желтоножко, применение снарядов с обеднённым ураном вызовет химическое заражение местности. Эксперт уточнил, что образовавшаяся в результате их применения металлическая пыль становится его причиной из-за тяжести и радиоактивности урана.