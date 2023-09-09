Москва, 9 сентября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Держателям карт платёжной системы «Мир» не придётся каждые пять лет менять карты. Сбербанк увеличил срок их действия вдвое — до десяти лет. Об этом 9 сентября сообщил первый зампред правления финансовой организации Кирилл Царёв.

Card.mironline.ru Карта «Мир»

«Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября», — пояснил в беседе в рамках ВЭФ с РИА Новости представитель Сбербанка.

Он добавил, что это коснётся всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы «Мир», в том числе платёжных стикеров. В случае, если карта получит повреждения раньше срока, её можно будет перевыпустить бесплатно, подчеркнул первый зампред правления.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России планирует в 2023 году расширить на пять-шесть стран список государств, в которых можно использовать карты платёжной системы «Мир». Как заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина, ситуация с внедрением системы в разных странах отличается, и есть те государства, что опасаются санкций и отказываются от сотрудничества. Однако, по её словам, есть страны, которые готовы к предложениям Центробанка России.

Согласно отчёту ЦБ РФ, в 2022 году выпустили 182,3 млн карт «Мир» — в 1,6 раза больше, чем в 2021 году. Эта платежная система действует в восьми странах: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Куба, Вьетнам.

По итогам первого квартала 2023 года в России количество выпущенных банковских карт выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9%, но число активно используемых карт уменьшилось на 3%. До этого резкий спад активности по банковским картам отмечался во втором квартале 2020 года.

По мнению экспертов, в январе–марте 2022 года возникли экономическая неопределённость, ограничения и технические проблемы с использованием банковских карт, отложенный спрос реализовался только в четвёртом квартале прошлого года.