Киев, 9 сентября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Всемирный банк и министерство финансов Украины впервые с 2021 года пересмотрели проектный портфель. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Портфель состоит из 20 действующих проектов на общую сумму более 5,5 млрд долларов и 1 млрд евро кредитных средств, а также более 20 млрд долларов грантовых средств», ― говорится в сообщении минфина.

Из этих средств приблизительно $6,6 млрд приходится на кредитные средства, а $20 млрд — на грантовые. Отмечается, что объём портфеля является крупнейшим за все годы сотрудничества.

Переговоры по этому поводу провели замглавы минфина Украины Ольга Зыкова и глава украинского офиса Всемирного банка Геворг Саркисян. Стороны обсудили состояние подготовки и реализации совместных проектов, а также согласовали план мероприятий на следующий период.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Всемирный банк направил Киеву почти €190 млн для выплаты зарплат госслужащим и педагогам. Эти средства предоставила на льготных условиях Международная ассоциация развития (МАР). Перечисленные средства частично возместят расходы государственного бюджета на обеспечение оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль 2023 года.

Кредит от МАР киевский режим должен будет погасить за десять лет, из которых четыре года предоставлены в качестве льготного периода.

В июне Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 млрд долларов. Из общей суммы 500 млн долларов выдадут в качестве займа под гарантии Британии, 1,25 млрд — в качестве гранта от США и 15 млн долларов — от Финляндии.

Совет директоров Всемирного банка в конце июня принял решение одобрить предоставление Украине кредита на $1,5 млрд под гарантии правительства Японии. Новый заём направят на предоставление помощи домохозяйствам, а также чтобы смягчить последствия спецоперации.