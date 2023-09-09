Нью-Дели, 9 сентября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. На саммите G20 в Нью-Дели российских корреспондентов поприветствовали на русском языке. Журналисты из России «познакомились» с онлайн-переводчиком Bhashini.

Иван Шилов ИА Регнум Индия G20

«Привет, как дела? Вы, ребята, пришли сюда сегодня, мы очень рады», — сказал по-русски онлайн-переводчик корреспонденту РИА Новости.

Bhashini может в режиме реального времени переводить речь на 30 языков. При этом голос можно выбрать как мужской, так и женский. Переводчик должен сделать процесс общения участников форума более приятным и лёгким, без языковых барьеров.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября в столице Индии, председательствующей в этом году в Группе двадцати, начал работу 18-й двухдневный саммит.

На G20 со стороны России прибыл 8 сентября глава МИД Сергей Лавров. Его поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Мероприятия проходят в выставочном комплексе «Прагати Майдан».

По итогам саммита планируется подписание коммюнике. В российском внешнеполитическом ведомстве в преддверии саммита G20 сообщили, что G7 пытается оказать давление на Индию, чтобы в коммюнике прозвучала проамериканская точка зрения на тему международного положения, в том числе по Украине.