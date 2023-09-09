Москва, 9 сентября, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в голосовании в Москве. Об этом 9 сентября он сообщил в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», ― уточнил Собянин.

Он также напомнил, что каждый гражданин может прийти проголосовать на избирательный участок, причём на любой. Он пояснил, что электронный список избирателей впервые дал возможность проголосовать не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего.

Как сообщало ИА Регнум, выборы мэра Москвы, которые будут продолжаться в течение трёх дней, стартовали в столице 8 сентября. На нынешних выборах главы города за этот пост борются действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред главы фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев.

Также в эти дни жители столицы выберут депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО (Новомосковский административный округ).

Избиратели смогут отдать свой голос четырьмя способами ― в режиме онлайн, через электронные терминалы, обычным способом и у себя дома.

Традиционным способом можно отдать свой голос на почти 2,2 тысячи избирательных участков. Для москвичей, которые не смогут прийти на избирательные участки, также создан переносной вариант терминала — небольшой чемоданчик, которые члены избиркома могут принести для голосования к избирателю домой.

Согласно данным сервиса по наблюдению за электронным голосованием, в первый день на выборах мэра Москвы дистанционно участие в голосовании приняли более1,5 млн человек.

Как заявил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалёв, первый день голосования прошёл без нарушений.

Голосование завершится в 20:00 мск 10 сентября.

В Москве 25 августа успешно опробовали систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В её тестировании приняли участие почти 430 тыс. человек. В Общественном штабе по наблюдению отметили, что DDOS-атак, а также сбоев и перегрузок системы в ходе теста не зафиксировали.