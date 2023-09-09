Вашингтон, 9 сентября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Американский мультимиллиардер и бизнесмен Илон Маск ограничил использование киевскими властями сервиса спутниковой связи Starlink для проведения атаки против России из желания помочь людям. Он написал об этом 9 сентября в своей соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Я хочу помочь людям, а не убивать их», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября телеканал CNN сообщил, что Маск мог тайно отключить спутниковую сеть Starlink возле Крыма в 2022 году, чтобы помешать атаке Киева на российские корабли. По данным репортёров, бизнесмен объяснил это тем, что спутниковая сеть не предназначена для использования в военных целях.

Позднее в этот же день газета The Washington Post опубликовала выдержки из биографии бизнесмена за авторством журналиста Уолтера Айзексона, в которых отмечается, что Маск счёл безрассудной попытку ВСУ провести атаку шестью безэкипажными подводными аппаратами на Черноморский флот ВМФ России в Севастополе и Крыму.

Бизнесмен также посчитал, что применение Starlink для такого нападения может привести к мировой катастрофе. В биографии утверждается, что перед этим он пообщался с послом России в США Анатолием Антоновым, заявившем, что нападение Украины на Крым приведёт к ответному ядерному удару.

После этого сам Маск заявил, что отключил ВСУ доступ к Starlink из-за условий предоставления услуг спутниковой системы, запрещающих её использование в военных целях.