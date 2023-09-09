Нью-Дели, 9 сентября, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии саммита «Большой двадцатки» (G20), который открылся 9 сентября в Нью-Дели, выступил с табличкой «Бхарат» на трибуне вместо «Индия».

Gettyimages.ru Нарендра Моди

Перед Моди стоят флаг Индии и табличка с одной надписью «Бхарат», что обозначает «Индия» на хинди, который также является государственным языком страны наряду с английским.

Как сообщало ИА Регнум, президент Индии Драупади Мурму впервые использовал в официальном документе название страны на хинди — Бхарат. Так он назвал свою страну в приглашениях на саммит G20. Англоязычное название Индии не упоминалось.

Как пояснил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар, название Бхарат для обозначения Индии в документах саммита «Большой двадцатки» не имеет отношения к изменению названия государства. Он напомнил, что это прописано в конституции, где Бхарат — название страны на национальном языке.

По данным индийской The Economic Times, власти страны планируют внести на рассмотрение внеочередной сессией парламента резолюцию об изменении официального названия Индии на «Бхарат». Парламентские слушания пройдут 18–22 сентября. Эту информацию подтвердил глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш.

В поддержку этой инициативы правительства Нарендры Моди выступили несколько лидеров Индийской народной партии, в том числе главный министр Ассама Химанта Бисва Сарма, депутат Раджья Сабха Нареш Бансал, заявив, что название «Индия» адресует ко временам колониального рабства и должно уйти из конституции.

Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов заявил ИА Регнум, что правящая в Индии партия «Бхаратия джаната парти» решила ускорить процесс переименования страны. Как он полагал, страну действительно могут переименовать, тем более что идея не нова — это, как отметил востоковед, часть давно идущего внутрииндийского процесса.

Индия получила независимость от Британской империи 15 августа 1947 года. Её нынешнее официальное название Республика Индия происходит от древнеперсидского слова «хинду». Название «Бхарат» берёт начало от санскритского имени древнеиндийского царя, упомянутого в «Махабхарате» («Великой Бхаратиаде») — древнеиндийском эпосе, написанном на санскрите.