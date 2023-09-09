Киев, 9 сентября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Олег Соскин, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы, заявил, что коррупция в минздраве Украины привела к катастрофе на фронте: раненым не оказывают должную помощь из-за недостатка лекарств. Об этом он сообщил 9 сентября в своём YouTube-канале.

«У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего», — заявил Соскин.

Украинский минздрав из-за коррупции чиновников довёл ситуацию до того, что раненым на передовой не могут оказать нужную помощь. Не хватает и транспорта, и раненых не на чем везти в стационарные больницы, сказал украинский представитель.

Украинский президент Владимир Зеленский уверял, что борется с коррупцией, но руководство страны не справилось в ней, отметил Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября Соскин заявил, что удары российских войск по ВСУ приводят к невосполнимым потерям. По его словам, украинское руководство способно только на пустые обещания. Он заявил о провале политики Зеленского и его команды.

Российский военный эксперт Андрей Марочко 8 сентября заявил, что в ВСУ растёт число небоевых потерь на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Он связал эти потери с низким уровнем морально-психологического состояния военных.

Министр обороны России Сергей Шойгу 5 сентября заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тысяч. Президент Владимир Путин назвал контранступление ВСУ, начавшееся в июне, полностью провалившимся.