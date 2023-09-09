Омск, 9 сентября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Ещё 18 млн рублей власти Омской области направляют на ремонт дорог. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram.

Пресс-служба правительства Омской области Хоценко поручил выделить ещё 18 млн на ремонт дорог

«Направляем дополнительные 18 млн рублей на ремонт дорог Омской области. Субсидия из областного бюджета пойдет на восстановление проблемных участков, о которых говорили жители во время рабочих поездок по районам. Сориентировал глав муниципалитетов, чтобы все средства были направлены на обозначенные цели и в указанные сроки», — написал он по итогам заседания правительства.

Субсидии выделены на ремонт дороги в Крутинском, Любинском и Тарском районах региона. В том числе 10,7 млн рублей пойдут на ремонт улицы Юбилейной в селе Зимино, на обновление улицы Старожильской и Первомайского переулка в селе Любино-Малороссы выделено 6,2 млн рублей. Ремонт деревянного моста через реку Ермаковка в Тарском районе обойдется в 1,6 млн рублей.