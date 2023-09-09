Хоценко поручил выделить ещё 18 млн на ремонт дорог
Омск, 9 сентября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Ещё 18 млн рублей власти Омской области направляют на ремонт дорог. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram.
«Направляем дополнительные 18 млн рублей на ремонт дорог Омской области. Субсидия из областного бюджета пойдет на восстановление проблемных участков, о которых говорили жители во время рабочих поездок по районам. Сориентировал глав муниципалитетов, чтобы все средства были направлены на обозначенные цели и в указанные сроки», — написал он по итогам заседания правительства.
Субсидии выделены на ремонт дороги в Крутинском, Любинском и Тарском районах региона. В том числе 10,7 млн рублей пойдут на ремонт улицы Юбилейной в селе Зимино, на обновление улицы Старожильской и Первомайского переулка в селе Любино-Малороссы выделено 6,2 млн рублей. Ремонт деревянного моста через реку Ермаковка в Тарском районе обойдется в 1,6 млн рублей.