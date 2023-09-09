Москва, 9 сентября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. В Москве прошёл первый розыгрыш акции «Миллион призов», в которой приняли участие первые 1,1 млн участников голосования в режиме онлайн на выборах в Москве. Об этом 9 сентября сообщили на сайте столичного градоначальника.

Мos.ru

«В первом розыгрыше призовые баллы получили 1 094 159 человек», — говорится в сообщении.

Победители после 12:00 получат СМС-сообщения с информацией о выигрыше. Победители выиграли от 1 тыс. до 5 тыс. призовых баллов, и им нужно будет активировать уникальный код участника до 25 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября в Москве стартовали выборы мэра города. Жители столицы могут проголосовать на них четырьмя способами — в режиме онлайн, через электронные терминалы, обычным способом и у себя дома. Голосование продолжится до закрытия избирательных участков в 20:00 10 сентября.

Участвующие в онлайн-голосовании москвичи также получили возможность принять участие в акции «Миллион призов», которая даёт возможность выиграть тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов.