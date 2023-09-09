Вашингтон, 9 сентября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира, председателя Испании Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).

si.robi Даниил Медведев

Спортсмен из России переиграл испанца в четырёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

Соперники провели на корте 3 часа 22 минуты. За это время Медведев подал навылет девять раз, допустил десять ошибок при подаче и реализовал три брейк-пойнта. Его оппонент ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт.

В финальном матче Открытого чемпионата США, являющегося одним из турниров серии Большого шлема, российский спортсмен встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Медведев и ещё один российский теннисист Андрей Рублёв вышли в третий круг US Open. Медведев переиграл представителя Австралии Кристофера О’Коннелла, а Рублёв — француза Гаэля Монфиса.

Российские теннисисты 6 сентября сыграли друг с другом в матче четвертьфинала турнира. В этой встрече победа осталась за Медведевым, который вышел в полуфинал.