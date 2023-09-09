Лондон, 9 сентября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Ранее единые цели Украины и Запада в конфликте с Россией начинают расходиться. Между сторонами возникает всё больше разногласий. Об этом в материале для сайта телеканала Sky News заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

president.gov.ua Флаги США и Украины

Эксперт считает, что Западу якобы удалось ослабить Россию и теперь она больше не представляет угрозу Европе. Таким образом, западные страны достигли своей многолетней цели, и сейчас на повестке стоит решение внутренних проблем.

При этом Украина продолжает попытки вытеснить российские войска с территории, хотя её союзники уже сомневаются в возможности сделать это. И скептицизм по поводу того, достижимы ли и приемлемы ли цели Киева в конфликте, несмотря на обещания продолжить поддержку Киева, будет возрастать, уверен Белл.

«Суровая реальность такова, что цели Украины больше не совпадают с целями её сторонников», ― констатировал британский офицер.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Ян Йесен в статье для немецкой газеты Berliner Morgenpost заявил, что вера жителей Украины в победу украинской армии стала угасать из-за провала контрнаступления ВСУ. Автор публикации связывает растущие опасения с возможной позицией Запада. По его словам, некоторые дискуссии сводились к тому, что если ВСУ не покажут стабильных и явных успехов в ходе ведения боевых действий, то западные страны ослабят свою поддержку Киеву.

Президент России Владимир Путин 4 сентября назвал полным провалом контрнаступление, которое пытались провести украинские войска в зоне специальной военной операции.

Американский лидер Джо Байден запросил у Конгресса страны на дополнительные расходы $40 млрд, из этой суммы $24 млрд планируется направить Украине.

Член палаты представителей от Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что США не могут себе позволить выделять новые миллиарды долларов на помощь Украине. Она указала, что властям следует сосредоточить внимание на решении собственных проблем.

Позднее группа из 12 американских законодателей от Республиканской партии потребовала от Байдена отозвать запрос о выделении на помощь Украине $24 млрд. После полученного отрицательного прогноза разведки США о контрнаступлении ВСУ ещё сразу несколько американских конгрессменов стали возражать против оказания очередной помощи Киеву.

Против дальнейшей военной помощи Украине также выступил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.